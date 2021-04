Keine Maske? Wie man Parlamentarier belangen könnte

Es gibt aktuell kaum Handhabe, wenn Abgeordnete sich missverhalten. Das könnte man allerdings ändern.

Während die Coronaregeln ab Donnerstag in der Ostregion verschärft werden, drohen Abgeordneten weiter keine Konsequenzen, wenn sie ohne Maske ins Parlament gehen. „Aufgrund des freien Mandates der Abgeordneten ist es mir nicht möglich, eine Maskenpflicht zu verordnen“, begründete dies Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). FPÖ-Abgeordnete, die auf die Maske pfiffen, blieben daher sanktionslos. Aber wie machtlos ist das Parlament, wenn Abgeordnete sich daneben benehmen? Was wäre, wenn sie z. B. nackt zum Dienst erschienen? Und was müsste man ändern, um einer Maskenpflicht auch im Parlament zum Durchbruch zu verhelfen?