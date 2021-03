Douglas Adams kommentierte in zahlreichen Notizen seinen eigenen Schreibprozess. Diese sollen bald in einem Bildband erscheinen.

Persönliche Notizen zeigen, wie sich der Autor von „Per Anhalter durch die Galaxis“ beim Schreiben plagte.

„Übrigens, Douglas, es dürfte für dich von Interesse sein, zu erfahren, dass du Schrott schreibst.“ Diese (frei übersetzte) Notiz wurde fein säuberlich in die Schreibmaschine getippt, während Douglas Adams, der 2001 jung gestorbene britische Kultautor, gerade am vierten Band seiner „The Hitchhiker's Guide to the Galaxy“-Buchreihe arbeitete – und zwar von ihm selbst: Mit demselben trockenen Humor und den absurden Wendungen, die seine Werke auszeichnen, kommentierte Adams auch seinen eigenen Schreibprozess, der oft eine Tortur für ihn war. Von Frust, Unzufriedenheit und Schreibblockaden zeugen zahlreiche Notizen aus seinem Nachlass, die gerade – gemeinsam mit Briefen, To-do-Listen und unveröffentlichten Entwürfen – zu einem umfangreichen Bildband kompiliert werden.