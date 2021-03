Wiener Linien. Im Sommer läuft der Testbetrieb des selbstfahrenden Busses in der Seestadt Aspern aus. Das Ergebnis ist ernüchternd – wie auch in der Schweiz.

Sie sind die Zukunft des öffentlichen Verkehrs: selbstfahrende U-Bahnen und Busse. In Wien wurde die (in Bau befindliche) U5 so konzipiert, dass sie autonom unterwegs sein kann. Und auch einen selbstfahrenden Bus haben die Wiener Linien bereits auf die Straße gebracht.