Bewegung ist das Motto des Frühlings

Der Bewegungsapparat mit Muskeln und Skelett daher der Schwerpunkt unseres aktuellen Gesundheitsmagazins. Weiters widmen wir und den Themen chronischer Schmerz, den inneren Organen Leber, Niere und Pankreas, und erklären, was Long-Covid ist.

Auch wenn Corona nicht und nicht gehen will, eines ist jedenfalls sicher: Der Frühling ist da. Und mit ihm mehr denn je der Wunsch nach Bewegung. Sonne und frische Luft locken nach langen Monaten des – vielfach auch beruflichen – Daheimsitzens zu Sport im Freien. Ein guter Anlass, das aktuelle Gesundheitsmagazin unserem Bewegungsapparat zu widmen. So stehen in der ersten Hälfte dieses Hefts unsere Muskeln und das Knochengerüst im Fokus. Die Palette der Themen reicht von meist harmlosen Wehwehchen und Blessuren, wenn wir es übertrieben haben oder schlicht ungeschickt waren, bis zu Problemen mit der Wirbelsäule. Hier spielt Bewegung eine große Rolle in der Vorbeugung. Und auch ernste Themen wie Knochenkrebs und Muskelschwund bleiben nicht ausgespart. Was Medizin und Technik heute leisten, illustrieren wir anhand von Prothesen und künstlichen Gelenken.