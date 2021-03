Mallorca: Quarantänehotel statt Strandurlaub

Mehrere Osterurlauber sind auf der Ferieninsel positiv getestet worden und mussten in Isolation. Mehr Infektionen werden erwartet. Am Pool gilt Maskenpflicht.

Eingesperrt in einem Hotelzimmer, ohne Möglichkeit an den Pool oder an den Strand zu gehen – das blüht den Urlaubern, die sich über Ostern auf Mallorca mit dem Coronavirus anstecken. Die ersten Ostertouristen hat es bereits erwischt. Für einige von ihnen war der Mallorca-Urlaub gleich nach der Ankunft auf dem Flughafen in Palma zu Ende: Den Inselbehörden zufolge wurde in den vergangenen sieben Tagen bei 18 Reisenden, die sich am Airport einem Test unterziehen mussten, eine Infektion festgestellt.



Und es könnte in den nächsten Tagen weitere Ansteckungen geben: Die Coronainzidenz steigt nun auch im Ferienparadies, das Mitte März noch eine der niedrigsten Infektionszahlen Europas meldete. Zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearischen Inseln bei 37 Fällen pro 100.000 Einwohner. 85 Prozent der Ansteckungen werden inzwischen auf die britische Variante zurückgeführt.