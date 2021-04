Hochseilakt des Selfmade-Milliardärs Benko

Immobilien-Tycoon René Benko bewies immer einen cleveren Geschäftsinstinkt. Doch was sind seine Käufhäuser und Hotels wert, wenn diese nun leer stehen? Ohne Aufwertungsgewinne hätte Signa Verluste geschrieben.

Vom Schulabbrecher zum Selfmade-Milliardär: Der Investor René Benko ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten weit gekommen. Seine Immobilien reichen vom Chrysler Building in New York bis zum KaDeWe in Berlin, und zu seinen Geldgebern zählen Wirtschaftsgranden wie Strabag-Gründer Hans-Peter Haselsteiner und der Speditionsmilliardär Klaus-Michael Kühne.