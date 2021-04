Neue Variante des Coronavirus in Brasilien

Dieser März war bei weitem der tödlichste Monat in Brasilien seit Beginn der Coronakrise: Ein Toter wird am Friedhof Vila Formosa in São Paulo begraben.

In der Nähe von São Paulo haben Wissenschaftler eine neue Virusvariante festgestellt. Das Land meldet auch wieder einen Rekord an Todesfällen.

Bei einer Frau in Brasilien ist eine neue Variante des Coronavirus festgestellt worden. Die Wissenschafter des (Instituto) Butantan, die ein Netzwerk für den Alarm für Covid-19-Varianten koordinieren, hätten die neue Variante in der Stadt Sorocaba in der Nähe der Millionenmetropole São Paulo identifiziert, schrieb die Forschungseinrichtung "Instituto Butantan" auf Twitter am Mittwoch. Demnach ähnele die neue Variante der südafrikanischen und werde noch untersucht werden.

Die Variante sei bei einer 34-jährigen Frau entdeckt worden, die leichte Symptome aufwies, berichtete das Nachrichtenportal "G1". Laut Paulo Menezes, Direktor des Coronavirus-Notfallzentrums von São Paulo, habe die Patientin angegeben, in jüngster Zeit keine Reisen innerhalb oder außerhalb Brasiliens unternommen zu haben.

Gleichzeitig meldete Brasilien erneut einen Rekord bei der Zahl neuer Todesfälle pro Tag. Das Gesundheitsministerium gibt 3.869 weitere Tote und 90.638 Neuinfektionen bekannt.

(apa/red.)