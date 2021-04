Tiger Woods: Unfallursache bleibt geheim

(c) APA/AFP/MLADEN ANTONOV (MLADEN ANTONOV)

"Eine Ursache wurde bestimmt" - doch die Polizei will die Privatsphäre wahren: Der 45-jährige Golfer Tiger Woods hat sich Ende Februar bei einem Autounfall schwer verletzt.

Die Polizei will den Grund für den schweren Autounfall nur mit Woods' Zustimmung nennen.

Die Polizei in Los Angeles kennt nach eigenen Angaben den Grund für den schweren Autounfall von Tiger Woods Ende Februar, will dazu ohne das Einverständnis des Golf-Stars aber keine Angaben machen. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Mittwoch unter Verweis auf Aussagen von Sheriff Alex Villanueva.

"Eine Ursache wurde bestimmt und die Ermittlung ist abgeschlossen", sagte Villanueva demnach auf eine entsprechende Frage. Aus Gründen der Privatsphäre könne man ohne die Zustimmung des 45 Jahre alten Woods keine weiteren Details zu den Ermittlungen preisgeben.

Datenschreiber ausgewertet

Schon wenige Tage nachdem sich Woods Ende Februar mit seinem SUV mehrfach überschlagen und schwer am Bein verletzt hatte, bezeichnete Villanueva den Vorgang als "reinen Unfall". Das Blut des 15-maligen Major-Siegers war nicht untersucht worden. Allerdings hatte die Polizei den Datenschreiber des Fahrzeugs sichergestellt und ausgewertet. Das Ergebnis liegt nun offenbar vor, wird aber nicht kommuniziert.

