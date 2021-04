Vier Tote bei Schießerei nahe Los Angeles

(c) REUTERS (ALEX GALLARDO)

Polizeibeamte am Tatort - einem Bürogebäude in der Stadt Orange.

Eines der Opfer ist laut Medien ein Kind. Es ist die dritte tödliche Massenschießerei in den USA innerhalb von zwei Wochen.

In einem Bürogebäude in der 136.000-Einwohnerstadt Orange (Kalifornien) sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Das berichteten örtliche Medien am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei. Vier Menschen seien getötet, zwei weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern ist laut Medienberichten auch ein Kind.

Der mutmaßliche Schütze sei nach einem Schusswechsel mit der Polizei festgenommen und in ein Krankenhaus der Stadt südlich von Los Angeles gebracht worden (Orange liegt rund 30 Meilen südöstlich von Los Angeles). Die Situation sei unter Kontrolle. Die Hintergründe sind noch unklar.

Tatorte davor: ein Supermarkt, Massage-Salons

Erst vergangene Woche hatte ein Schütze im Bundesstaat Colorado zehn Menschen in einem Supermarkt getötet. Wenige Tage zuvor waren in drei Massage-Salons in und um Atlanta im US-Bundesstaat Georgia acht Menschen erschossen worden.

Joe Biden hatte bei seiner ersten formellen Pressekonferenz Verfügungen zur stärkeren Kontrolle von Waffenverkäufen in Aussicht gestellt. Allerdings hatte er keinen Zeitrahmen genannt - das sei "eine Frage des Timings". Aktivisten für schärfere Waffenkontrollen hatte das eher enttäuscht.

(apa/red.)