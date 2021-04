Wie Paris die Banlieues zum Impfen lockt

(c) Imago

„Bonjour, wollen Sie sich impfen lassen? Dann kommen Sie ...": Anderswo müssen Franzosen warten, doch in „schwierigen“ Pariser Vororten laden Teams auf der Straße jeden zum sofortigen Impfen ein.

Die meisten Franzosen würden wohl an einen Aprilscherz glauben, würden sie auf der Straße zum sofortigen Impfen geladen. Viele über 75 warten noch sehnlichst auf die erste Dosis. In einigen Pariser Banlieues sieht die Sache indes ganz anders aus, wie ein Bericht in der Tageszeitung „Le Monde“ zeigt: Bürgermeisterin Anne Hidalgo lässt dort auf der Straße Menschen zum sofortigen Impfen einladen - und nicht nur alte.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat im März mit dieser neuen Strategie begonnen. Denn in den Banlieus verbreitet sich das Virus besonders, es gibt nicht viele Ärzte dort, und Informationen über das Impfen erreichen die Bewohner kaum. Bisher haben diese Initiativen im 10., 11. und 18. Arrondissement stattgefunden, etliche weitere in prekären sozialen Vierteln sind geplant. Jedes Mal wird ein Raum vorübergehend zur Impfstation gemacht: Ein Kühlschrank wird hineingestellt, ein paar Werber, ein paar Ärzte und Krankenpfleger werden aktiv.

Oft bleibt viel Impfstoff übrig

Doch während anderswo im Land Menschen auf alle möglichen Arten versuchen, zu einer Impfung zu kommen, ist es hier trotz aller Offensive nicht immer leicht, Interessierte zu finden. Oft bleibe viel Impfstoff übrig, erzählten Mitarbeiter der Zeitung „Le Monde". Manchmal kämen auch viele - zum Beispiel wenn die Krankenversicherung im Vorhinein jene Menschen über die Impfmöglichkeit informiere, die an einer chronischen Krankheit leiden. Oder auch, wenn sich die Nachricht im Internet verbreitet - dann kommen oft Menschen von weither, um bei diesem Angebot „mitzunaschen“.

(sim)