Stephansdom: Der Hoffnung die Leiter machen

Künstlerin Billi Thanner lässt ab Samstagabend am Südturm eine goldene Leiter leuchten. Ein Lichtsignal, damit die guten Mächte den Weg herunter finden, sagt sie. Man kann sie aber auch einfach als Jakobsleiter interpretieren.

Sie leuchten! Die Neonlichter der zarten Leiter – und Billi Thanners Augen, als der Techniker erstmals zur Probe den Hebel umlegte bzw. eher das Knöpfchen auf einer Smartphone-App antippte. So schnell ist der Weg heute erleuchtet. Von einer Spezialistin in Strahlkraft wie Thanner allemal. Die mittlerweile (wieder) in Wien wohnende Künstlerin gilt als begnadete Netzwerkerin zwischen den verschiedenen Welten, zwischen Tanz, Theater, Musik, Malerei, zwischen Künstlern, Galeristen, Sammlern etc. „Als Mädchen tut man sich da leichter, schüchtern bin ich jedenfalls nicht“, so die Selbstbeschreibung.