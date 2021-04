Neue Corona-Variante mit bis zu 40 Mutationen in Afrika

Bei Reisenden aus Tansania entdeckt. Das ostafrikanische Land hat das Virus totgeschwiegen.

In Afrika ist laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC eine neue Corona-Variante registriert worden. Sie sei bei Reisenden aus Tansania in Angola entdeckt worden, teilte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, bei einer Pressekonferenz mit. Die neue Variante weise bis zu 40 Mutationen auf. "Das ist sicherlich eine Variante, die Anlass zur Sorge gibt", sagte er.

Das ostafrikanische Tansania hat seit Mitte vergangenen Jahres keine Daten über Covid herausgegeben. Auch aktuell gebe es keine Informationen zur genauen Zahl der Fälle dort, so die CDC. Der vor kurzem verstorbene tansanische Präsident John Magufuli hatte spät vergleichsweise lockere Corona-Einschränkungen eingeführt, nachdem er das Virus im Mai 2020 für besiegt erklärt hatte. Nach Angaben des Oppositionsführers habe Magufuli selbst am Coronavirus gelitten. Offiziell ist er an einer Herzkrankheit gestorben.

(DPA)