Steht Europa schon vor dem nächsten Impfstoff-Debakel?

Briten und Amis ordern schon massig Impfstoff für nächstes Jahr, die EU „spricht mit den Produzenten“. Das klingt nach einer gefährlichen Drohung.

In Großbritannien, das ja in der Anschauung vieler hiesiger Großpublizisten und in ganz Wien weltberühmter Intellektueller von einem Clown namens Boris Johnson geführt wird, werden im September ältere Menschen eine Corona-Impfung bekommen. Allerdings nicht die erste oder die zweite, sondern bereits einen dritten Piks, der auch Schutz vor Mutationen bieten soll.