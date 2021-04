Bezirk Scheibbs entgeht knapp Ausreisebeschränkung

Erstmals seit vergangenem Donnerstag liegt die Inzidenzzahl wieder unter 400. Auch sonst ist derzeit kein niederösterreichischer Bezirk über der Schwelle.

Dem niederösterreichischen Bezirk Scheibbs ist am Donnerstagnachmittag vom Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) eine Sieben-Tages-Inzidenz von 386,3 bescheinigt worden. Damit lag dieser Wert erstmals seit dem Donnerstag der Vorwoche (25. März) wieder unter der für Ausreisekontrollen maßgeblichen Schwelle von 400. Maßnahmen aufgrund des Erlasses von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) dürften damit vom Tisch sein.

Eine Ausreisekontrollen beinhaltende Verordnung wäre notwendig gewesen, wenn die Region in Sachen Inzidenz auch am Donnerstag - und damit zum siebenten Mal in Folge - über der 400er-Schwelle rangiert hätte. Am Mittwoch war der Wert bei 446,7 gelegen.

Kein Bezirk in NÖ über 400

Über 400 lag am Donnerstagnachmittag kein niederösterreichischer Bezirk. Am nächsten kam der Marke der Bezirk Melk mit 396,5. Waidhofen a. d. Ybbs, das die maßgebliche Schwelle zuletzt dreimal in Serie übertroffen hatte, wurde ein Wert von 338,6 bescheinigt.

Ebenfalls über 300 lagen die Bezirke Wiener Neustadt-Land (341,0), Baden (333,2) und Amstetten (303,8). Mit dem Bezirk Neunkirchen (288,4) und Wiener Neustadt (277,2) rangierten zwei der drei niederösterreichischen Regionen mit Ausreisebeschränkungen unter der 300er-Marke.

Rund 2000 Zurückweisungen

Für die drei mit zusätzlichen Maßnahmen belegten Gebiete wurde am Donnerstag eine erneute Zwischenbilanz gezogen. In den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen gab es seit 25. März insgesamt 19.505 Kontrollen und 1.038 Zurückweisungen. Anzeigen wurden Polizeiangaben zufolge weiterhin keine verzeichnet.

Anders in Wiener Neustadt, wo bereits seit dem 13. März Ausreisekontrollen stattfinden. Hier wurden bis einschließlich Mittwoch bei 61.000 Kontrollen und 970 Zurückweisungen auch 16 Anzeigen vermerkt.

(APA)