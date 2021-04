Harissa-Bohnen-Pizza

Ein herzhaftes Frühstück ohne viel Aufwand.

Zutaten (für 4 Portionen):

2 große Naanbrote (alternativ Pita- oder anderes Fladenbrot)

800 g Baked Beans aus der Dose

4 TL Rosen-Harissapaste

1 Handvoll Babyspinat

4 Bio-Eier

4 Frühlingszwiebeln, gehackt

Zubereitung:

Den Ofengrill auf 160 °C vorheizen und ein Backblech bereitstellen. Die Naanbrote nebeneinander auf das Blech legen. Überschüssige Sauce der Baked Beans abschöpfen, dann die Bohnen in einem Topf mit Harissa und Spinat mischen. Auf mittlerer Stufe vorsichtig erhitzen. Etwas warme Bohnenmischung auf die Naanbrote verteilen und mit dem Löffelrücken je zwei Vertiefungen pro Brot hinein­drücken. Nicht zu viele Bohnen auf den Naans verteilen. Die Eier aufschlagen und in die Vertiefungen auf den Naans gleiten lassen (kein Problem, falls die Eier leicht auslaufen). Frühlingszwiebeln über Bohnen und Eier streuen. Das Ganze für 5 Minuten unter den Ofengrill schieben, bis das Eiweiß stockt und das Eigelb noch leicht flüssig ist – so schmeckt es mir am besten. ­Sofort servieren und genießen.

Chris Terry

Köchin Nadiya Hussain hat ihre „Foodhacks“ bereits auf Netflix geteilt. Wenn es einfach und schnell gehen soll, ist dieses Buch wohl der richtige Ratgeber. „Time to Eat“, Ars Vivendi, 24,90 Euro.