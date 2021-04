Die Kritik wird immer lauter, Erfolge in EM-Qualifikation und Nations League sicherten Franco Foda aber sein persönliches EM-Ticket als Teamchef.

Österreichs Nationalteam gleicht zehn Wochen vor dem EM-Auftaktspiel einer Großbaustelle. Teamchef Franco Foda ist Teil des Problems.

Das 0:4 der österreichischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Dänemark in Wien lässt nicht nur die Endrunde 2022 in weite Ferne rücken, es offenbarte keine zweieinhalb Monate vor dem Anpfiff zur Europameisterschaft auch besorgniserregende Defizite. Eine Analyse.