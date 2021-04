Wachau: Marillenbäume werden zu Ostern aufblühen

Der Start der Vollblüte wird für das Osterwochenende erwartet. 100.000 Bäume tauchen die Region dann in Pastellfarben

Die ersten Marillenbäume in der Wachau beginnen in diesen Tagen zu blühen. Der Start der Vollblüte wird für das Osterwochenende erwartet, teilte die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH mit. 100.000 Marillenbäume lassen die Weltkulturerbe-Region in Pastellfarben erstrahlen.

Üblicherweise beginnt die Blüte im Raum Krems und breitet sich bis nach Aggsbach Markt und den Spitzer Graben aus. "Die Dauer der Marillenblüte hängt sehr stark vom Wetter ab", hieß es auf der Webseite. Bei sehr warmen Temperaturen kann diese rund eine Woche betragen, bei kälterer Witterung bis zu zwei Wochen, wie auch der Verein "Wachauer Marille g.U." mitteilte.

Die Marillenblüte lässt sich auch über Webcams auf www.marillenbluete.at oder auf der Webseite des Vereins unter www.wachauermarille.at beobachten.

(APA)