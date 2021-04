Tirol: Ausreisetestpflicht in Arzl wird verlängert

Für Virgen in Osttirol läuft die Sperre aus, für Elbigenalp bleiben die Ausreisetests vorerst bis 4. April verpflichtend.

Der Corona-Einsatzstab des Landes Tirol hat am Donnerstag die Ausreisetestpflicht für die Gemeinde Arzl im Pitztal (Bezirk Imst) um eine weitere Woche bis inklusive 8. April verlängert. Grund dafür sei ein weiterhin erhöhtes Infektionsgeschehen, teilte das Land mit. Die seit 12. März geltende Ausreisetestpflicht im Osttiroler Virgen läuft hingegen wie geplant mit Donnerstagmitternacht aus.

"In Virgen verzeichnen wir bei den Infektionen einen deutlichen Trend nach unten", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege derzeit bei 182 - vor gut einer Woche sei diese noch bei über 1100 gelegen.

Inzidenz über 1000

Anders stellte sich jedoch offenbar die Lage in Arzl im Pitztal dar. "Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt hier derzeit bei 1106, 46 Personen gelten mit Stand heute, 8.30 Uhr, als mit dem Coronavirus infiziert", so Rizzoli. Man verzeichne weiterhin ein erhöhtes Infektionsgeschehen, weshalb die Maßnahme nun bis 8. April verlängert wurde.

Auch für die Gemeinde Elbigenalp (Bezirk Reutte) war noch bis vorerst 4. April eine Ausreisetestpflicht in Kraft. Ob diese ausläuft oder verlängert wird, werde derzeit noch zwischen Corona-Einsatzstab und Gesundheitsbehörde abgestimmt.

Mehr Tests im Bezirk Lienz

Das erweiterte Testangebot in Nikolsdorf (Bezirk Lienz) läuft mit Donnerstag aus. Die Testmöglichkeiten für Sillian und Außervillgraten (ebenfalls beide Bezirk Lienz) werden hingegen noch um eine weitere Woche bis inklusive 9. April verlängert. Auch in den Gemeinden Anras und Assling im Bezirk Lienz ist die Bevölkerung seit Donnerstag dazu aufgerufen, sich vorsorglich auf das Coronavirus testen zu lassen und das kostenlose Testangebot in Anspruch zu nehmen.

(APA)