Bewährungsstrafe für zwei Youtuber wegen vorgetäuschten Banküberfalls

Das Gericht ließ kein gutes Haar an den Banküberfall-Streichen der Stokes-Brüder (hier auf einem Archivbild).

Die Zwillingsbrüder Alan und Alex Stokes wollten ein Video ihres Streichs auf Youtube veröffentlichen und lösten damit einen Polizeieinsatz aus. Ein nicht eingeweihter Uber-Fahre wurde festgenommen.

Wegen eines verunglückten Streiches sind die beiden US-Youtube-Stars Alan und Alex Stokes von einem Gericht in Kalifornien zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Zwillingsbrüder bekannten sich am Mittwoch (Ortszeit) schuldig, einen Banküberfall vorgetäuscht zu haben, um ein Video davon auf ihrem Youtube-Kanal zu veröffentlichen. Der Vorfall hatte zu einem Polizeieinsatz geführt, in dessen Rahmen ein unbeteiligter Uber-Fahrer kurzzeitig festgenommen wurde.

Die einem Millionenpublikum bekannten Youtuber hatten sich im Oktober 2019 als Bankräuber verkleidet und ein Auto beim Fahrdienstleister Uber geordert, während sie sich von Mitarbeitern filmen ließen. Der nicht in den Streich eingeweihte Uber-Fahrer weigerte sich, die beiden Brüder mitzunehmen. Als ein Zeuge, der glaubte, eine versuchte Geiselnahme zu beobachten, die Polizei rief, nahmen Beamte den Fahrer mit vorgehaltener Waffe kurzzeitig fest.

Die Polizisten verwarnten die Youtuber, ließen sie jedoch gehen. Nur Stunden später veranstalteten sie auf dem Campus der University of California einen ähnlichen Streich, der einen erneuten Polizeieinsatz nach sich zog.

Staatsanwalt: „Unverantwortlich und rücksichtslos"

"Diese Straftaten hätten leicht dazu führen können, dass jemand ernsthaft verletzt oder getötet wird", erkläre Staatsanwalt Todd Spitzer. Ein Banküberfall sei für die Polizei kein Routine-Vorgang. Die Beamten im Einsatz hätten "buchstäblich ihr Leben riskiert, um Menschen zu helfen, die sie in Gefahr glaubten", fügte er hinzu. Es sei "unverantwortlich und rücksichtslos", dass die Stokes-Brüder sich mehr für die Steigerung ihrer Fan-Zahlen im Internet interessiert hätten als für die Sicherheit der Polizeibeamten und jene des "unschuldigen Uber-Fahrers".

Ursprünglich waren die 23-jährigen Zwillinge wegen Freiheitsberaubung angeklagt gewesen. Diese gilt in den USA als Kapitalverbrechen und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Nachdem das Gericht die Anklage auf ein Vergehen herunterstufte, erklärten sich die Brüder für schuldig. Das Gericht verhängte eine einjährige Bewährungsstrafe gegen sie. Zusätzlich müssen beide 160 Stunden Sozialdienst ableisten und Schadenersatz bezahlen.

Die Stokes-Brüder haben bei Youtube rund 6,6 Millionen Fans, auf der Plattform Tiktok folgen ihnen sogar fast 30 Millionen Nutzer. Bei ihren Streichen nehmen die Youtuber meist ihre eigenen Freunde oder Verwandten ins Visier.

(APA/AFP)