Karfreitag-Streams: Meditationen von Haydn bis Helnwein

Passend zum Karfreitag bieten ORF III und das Internet genügend Möglichkeiten spiritueller Kunst- und Musik-Erfahrung.

Karfreitag in der Pandemie? Gleich zwei verschiedene Aufführungen von Joseph Haydns Karfreitags-Musik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ werden hierzulande gestreamt. Neben der Initiative von neun verschiedenen österreichischen Orchestern, deren Wiedergabe des Zyklus' in ORF (um 9 Uhr) zu hören und sehen – und danach über die Web-Auftritte der Orchester abrufbar sein wird, gibt es zur rechten Stunde (ab 14.30 Uhr) einen Livestream der Kreuzwegandacht in der Konzilskirche Wien Speising (www.pfarre-lainz-speising.at).