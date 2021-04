Wie es den Briten mit dem Brexit geht

Drei Monate nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wird klar: Die einstigen, langjährigen Partner trennt weit mehr als nur der Ärmelkanal. Eine Zwischenbilanz.

Als Großbritannien zu Jahresbeginn endgültig Abschied von der Europäischen Union nahm, fehlte es nicht an guten Wünschen, aber auch nicht an düsteren Warnungen. „Großbritannien verlässt die Umlaufbahn der EU und bricht auf in eine unsichere Zukunft“, titelte „Reuters“. Das neue Kräfteverhältnis schien klar: hier der Block der EU-27 mit 450 Millionen Einwohnern und einer Wirtschaftsleistung von 15,5 Billionen Euro, dort das Vereinigte Königreich mit 67 Millionen Einwohnern und einem BIP von 2,25 Billionen Euro. EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen rückte die Größenverhältnisse in ihren Abschiedsworten zurecht: „Wir sind einer der Giganten.“ Drei Monate später sieht die Welt schon wieder anders aus. Eine Zwischenbilanz.