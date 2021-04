Der Exodus der Diplomaten aus Pjöngjang

(c) via REUTERS (HANDOUT)

Russische Mission berichtet von Nahrungsmittel- und Medikamentenknappheit aufgrund strenger Pandemiebeschränkungen.

Pjöngjang/Moskau. Einen ungewohnt offenen Einblick in die angespannte humanitäre Lage in Nordkorea gibt ausgerechnet die russische Botschaft in Pjöngjang. Ein Facebook-Post der Vertretung beschreibt, dass weniger als 290 Ausländer in Nordkorea geblieben seien.

Die anderen hätten wegen der „totalen Beschränkungen, des akuten Defizits an lebensnotwendigen Waren, darunter Medikamenten“ das Land verlassen. Auch medizinische Behandlungen seien schwer zu bekommen. Aufgrund der Pandemie hat Nordkorea seine Grenzen geschlossen und die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.

„Die Ausreisenden kann man verstehen, nicht jeder kann das aushalten“, heißt es. Nur noch neun ausländische Botschafter halten sich demnach in Pjöngjang auf. Die Vertretungen von unter anderem Deutschland, Frankreich, Polen, Tschechien und Schwedens hätten ihre Tore geschlossen. Auch internationale Mitarbeiter humanitärer Organisationen seien allesamt ausgereist.

Im Februar machten Fotos russischer Diplomaten die Runde, die auf einer mit Koffern bepackten Draisine die nordkoreanisch-russische Grenzregion passierten. Die übrigen Russen wollen ausharren: „Die Heimat kann auf uns zählen!“, heißt es zuversichtlich.

(som/Reuters)