Grüne in Baden-Württemberg steuern auf Koalition mit CDU zu

Winfried Kretschmann will wieder mit der Union in Baden-Württemberg regieren.

Man ließ sich doch länger Zeit für die Entscheidung, nun legen sich die Grünen auf eine Fortsetzung von Schwarz-Grün im deutschen Bundesland Baden-Württemberg fest. Die Variante mit SPD und FDP ist vom Tisch.

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen erneut mit der CDU als kleinerem Partner eine Regierung bilden. Der Landesvorstand entschied am Donnerstag, dass am Samstag ein abschließendes Sondierungsgespräch mit der CDU stattfinden solle. Dabei sollten die bisherigen Ergebnisse dokumentiert werden. "Diese Ergebnissicherung bildet die Grundlage für kommende Koalitionsverhandlungen", teilte der Landesverband mit.

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl steuern die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann somit auf eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition zu. Damit erteilten sie nach stundenlangen Beratungen einer rechnerisch ebenfalls möglichen Ampelkoalition mit SPD und FDP eine Absage.

