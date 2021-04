UN-Sicherheitsrat verurteilt Gewalt gegen Demonstranten in Burma

Die Ratsmitglieder zeigen sich angesichts der Lage in dem südostasiatischen Land besorgt. Die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erschien indes erneut vor Gericht.

Der UN-Sicherheitsrat hat einstimmig den Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Burma verurteilt. Die Ratsmitglieder prangerten in ihrer Erklärung am Donnerstag den „Tod von hunderten Zivilisten, unter ihnen Frauen und Kinder" an. Sie äußerten sich tief besorgt über die „sich schnell verschlechternde Lage" in dem südostasiatischen Land. Die entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist indes erneut vor Gericht erschienen.

Auf Antrag Großbritanniens beraten

Der UN-Sicherheitsrat in New York hatte seit Mittwoch auf Antrag

Großbritanniens über die jüngste Gewalt gegen Demonstranten in

Burma beraten. Am Samstag waren nach UN-Angaben landesweit

mindestens 107 Menschen getötet worden, darunter sieben Kinder. Es

war der bisher blutigste Tag der Proteste gegen die Militärherrschaft in Burma seit Anfang Februar.

Im Sicherheitsrat wurde lange um die gemeinsame Erklärung

gerungen. Die vorherigen Fassungen des von Großbritannien

eingereichten Textes enthielten indirekte Drohungen mit Sanktionen

gegen die Militärjunta. Nach Angaben von Diplomaten wurde dies aber

von China abgelehnt. Peking habe auch durchgesetzt, dass nicht von

der „Tötung" sondern vom „Tod" von hunderten Zivilisten die Rede

ist.

Mehr als 535 Menschen bei Protesten getötet

Es sei dennoch ein „sehr wichtiges Signal", dass der

Sicherheitsrat mit einer Stimme spreche, sagte ein UN-Botschafter.

Es ist die dritte einstimmige Erklärung des UN-Gremiums zu den

Vorgängen in Burma seit dem Militärputsch in dem südostasiatischen

Land Anfang Februar.

Die Junta sieht sich seit dem Umsturz massiven Protesten

gegenüber, gegen die sie äußerst brutal mit Tränengas,

Gummigeschossen und scharfer Munition vorgeht. Nach Angaben von

Aktivisten wurden dabei bereits mehr als 535 Menschen getötet.

Bei Suu Kyis gerichtlicher Anhörung in der Hauptstadt Naypyidaw

ging es nur um verfahrenstechnische Fragen sowie die formelle

Ernennung von acht Verteidigern. Ein weiterer Gerichtstermin ist für

den 12. April angesetzt. Die körperliche Verfassung der 75-Jährigen

sei "gut", sagte ihr Anwalt Khin Maung Zaw am Donnerstag (Ortszeit).

Suu Kyi wurde nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, seit sie am

1. Februar vom Militär abgesetzt und unter Hausarrest gestellt

worden war.

Strafrechtliche Anschuldigungen

Die Friedensnobelpreisträgerin sieht sich einer Reihe von

strafrechtlichen Anschuldigungen gegenüber, darunter wegen Besitzes

von Funkgeräten ohne die erforderliche Genehmigung, Verletzung von

Corona-Bestimmungen und Aufforderung zum öffentlichen Aufruhr. Auch

werfen ihr die Militärbehörden vor, umgerechnet gut 500.000 Euro und

mehr als elf Kilogramm Gold als Schmiergeldzahlungen angenommen zu

haben. Bei einem Schuldspruch könnte sie lebenslang von allen

politischen Ämtern ausgeschlossen werden.

Aktivisten hielten in der Nacht zum Freitag Proteste bei

Kerzenlicht ab und suchten nach neuen Kommunikationswegen, um einer

erneuten Abschaltung des Internets entgegenzuwirken.

Anti-Coup-Gruppen teilten sich untereinander Radiofrequenzen,

Offline-Internet-Ressourcen und Anbieter von SMS-Nachrichten mit, um

die neuen Internet-Beschränkungen zu umgehen, die den Web-Zugang nur noch auf Festnetzdienste limitieren. Das Militär hat seine Anweisung

an die Telekommunikationsfirmen, den drahtlosen Breitbandzugang zu

kappen, weder angekündigt noch erklärt. Im Zuge der Proteste hatte

sich eine landesweite Bewegung in den sozialen Medien organisiert

und dort Fotos und Videos der tödlichen Unterdrückung durch die

Junta verbreitet.

Am späten Donnerstag riefen die Demonstranten zu einem

„Blumenstreik" an den Bushaltestellen auf, an denen von

Sicherheitskräften Getötete ihre letzten Fahrten angetreten hatten.

„Wir werden morgen Blumen an Bushaltestellen niederlegen. Ich will

euch das nur sagen bevor wieder das Internet ausfällt", postete Khin

Sadar, ein Protestführer, auf Facebook.

(APA)