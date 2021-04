(c) Dumont Verlag

Barney Norris entwirft in "Die Jahre ohne uns" ein großartiges Erinnerungstableau.

Eine Siebzigjährige schaut zurück. Sie lebt in Wiltshire in einer kleinen Stadt, in der sie geboren wurde. Das Leben war voll von Versäumnissen. Immer wieder hat sie versucht, neu zu beginnen, Träume wahr zu machen, nichts ist geglückt.