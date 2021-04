Vis Moot Court: Juridicum mischt an Weltspitze mit

Beim diesjährigen Willem C. Vis Moot Court drang ein Team von Studierenden der Universität Wien bis ins Viertelfinale vor.

Die heurige Karwoche war schon die zweite, in der in Wien neben vielen anderen eine besondere Population an Gästen fehlte: die Jusstudentinnen und -studenten aus aller Welt, die sich hier zum Finale des renommierten Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot zusammenzufinden pflegten.

Die Schlussrunde in diesem Wettbewerb in internationaler Schiedsgerichtsbarkeit war schon seit 1994 regelmäßig in der Woche vor Ostern in Wien ausgetragen worden. Wie auch voriges Jahr musste heuer wieder coronabedingt auf ein virtuelles Treffen ausgewichen werden. Das Team der Universität Wien musste sich erst im Viertelfinale des Bewerbs geschlagen geben, an dem 391 Teams aus aller Welt teilgenommen hatten.

Auszeichnungen für bestes Plädoyer

Alena Bischinger, Jonathan Brunner, Emily Madl, Anna Weinzierl, Gabriel Wunderlich und Sarah Zedlacher schaffte es im mündlichen Finale bis in die Runde der besten acht Teams; sie ließen damit auch Mitbewerber der einen oder anderen angloamerikanischen „Eliteuniversität“ hinter sich. Außerdem erhielt das Team für beide Schriftsätze im fiktiven Streit Honorable Mentions, nachdem das Team Juridicum in den beiden Vorjahren sogar jeweils den Preis für den weltbesten Beklagtenschriftsatz bekommen hatte. Zusätzlich konnten die Teammitglieder Emily Madl und Gabriel Wunderlich individuelle Honorable Mentions für das beste Plädoyer für sich gewinnen.

Unter normalen Bedingungen konkurrieren die Teams nach mehreren Monaten interner Vorbereitung im Juridicum um die begehrten Preise. Pandemiebedingt war jedoch (fast) alles anders: Die Studierenden arbeiteten seit Oktober „remote“ und hatten keine Möglichkeit, sich persönlich zu treffen. Auch der Moot Court selbst wurde dieses Jahr zum zweiten Mal als Online-Veranstaltung durchgeführt. Die Organisatoren brachten es zuwege, innerhalb von nicht einmal einer Woche fast 800 Hearings mit jeweils vier Teilnehmenden und drei Schiedspersonen aus aller Welt erfolgreich als Videokonferenzen durchzuführen.

Gegen später Finalisten aus Singapur unterlegen

Seit einem Vierteljahrhundert immer dabei ist ein Team der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Im Viertelfinale der mündlichen Hearings unterlag es gegen den späteren Finalisten der Singapore Management University. Gecoacht wurde das von Professor Paul Oberhammer geleitete Team von den Rechtsanwälten Florian Haugeneder, Emmanuel Kaufman und Franz Schwarz sowie von den Universitätsassistentinnen Pepita Fallmann und Leonie Liebenwein sowie deren Kollegen Anton Dirlinger.

Sieger der mündlichen Finals wurde das Team der privaten Bucerius Law School Hamburg, das sich just gegen jenes Team der Singapore Management University durchsetzte, gegen welches das Team Juridicum im Viertelfinale unterlegen war. Damit kam das Siegerteam erstmals seit 2007 wieder aus der EU. „Der Bucerius Law School ist sehr herzlich zu gratulieren. Der Erfolg zeigt, dass auch private Law Schools im deutschen Sprachraum zur absoluten Spitze vordringen können, wenn ihr Programm auf Exzellenz ausgerichtet ist“ sagt Paul Oberhammer, einer der Schiedsrichter im Semifinale.

