Wenn Barclays recht hat, bringen diese Aktien bald richtig Geld

Um die Klimaziele zu erreichen, führt wohl kein Weg an Wasserstoff vorbei. Die britische Barclays nennt fast irre Wachstumsraten - und sieht vor allem zwei Unternehmen als Favoriten.

Die Börse wird immer grüner. Nicht nur die Unternehmen selbst, auch die großen Vermögensverwalter überbieten einander mit Zusagen, die Investitionen mehr nach Nachhaltigkeitskriterien auszurichten, unter denen der Umweltschutz einen vorderen Platz einnimmt. Mit welchen Fantasien die Vorstellungen von einer sauberen Zukunft einhergehen, hat sich indes in den letzten Jahren bereits an den Aktien einzelner Sektoren gezeigt. So erlebten die Aktien der Sonnenenergie gewaltige Hypes, gefolgt von katastrophalen Abstürzen. Noch irrer freilich zeigte sich ein anderer Sektor.