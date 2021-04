Überfall in Apartmenthaus in Wals: Großfahndung läuft

In der Nacht haben sechs Täter einen Bewohner überfallen und verletzt sowie eine fünfstellige Summe Bargeld geraubt. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einem Apartmenthaus in Wals-Siezenheim (Flachgau) haben in der Nacht auf Samstag sechs Täter einen Bewohner überfallen und verletzt sowie eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld geraubt. Das berichtete die Polizei am Samstag. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Die Hintergründe der Tat waren vorerst noch Gegenstand von Ermittlungen.

Gegen Mitternacht war ein Täter über ein Geländer auf den Balkon einer ebenerdigen Wohneinheit geklettert. Nach bisherigem Ermittlungsstand überwältigte er den Bewohner und ließ anschließend fünf Komplizen über den Haupteingang herein. Die Gruppe soll das Opfer attackiert und mit einem Messer bedroht haben, um an das Geld im Safe zu kommen. Der Mann trug eine blutende Kopfwunde davon. Die Täter flüchteten mit zwei Pkw und dem erbeuteten Bargeld.

Ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittler hielten sich mit Details vorerst noch bedeckt. Laut ORF-Radio Salzburg seien kurz zuvor zwei Prostituierte ins Haus bestellt worden und noch unklar, ob ein Zusammenhang bestehe. Das bestätigte die Polizei aber vorerst nicht.

(APA/Reuters)