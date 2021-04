Corona-Maßnahmengegner veranstalten Autokorso im Bezirk Baden

80 Fahrzeuge nahmen bei dem angemeldetem Konvoi teil. Es gab sieben Anzeigen.

Mit einem angemeldeten Autokorso haben rund 160 Teilnehmer am Samstagnachmittag im Bezirk Baden ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kundgetan. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, waren etwa 80 Fahrzeuge an dem Konvoi beteiligt. Vor der Abfahrt und nach der Ankunft in Leobersdorf wurden seitens der Exekutive Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen festgestellt. Es gab sieben Anzeigen.

Die Protestrundfahrt führte u.a. im Raum Bad Vöslau zu Verzögerungen im Straßenverkehr. Mehrere Teilnehmer präsentierten nach Angaben eines Beobachters rot-weiß-rote Fahnen, vereinzelt waren auch Sprechchöre zu vernehmen.

Laut Polizei sind in Summe "keine größeren Zwischenfälle" registriert worden. Die im Vorfeld behördlich festgelegte Route wurde demnach von den Autos nicht verlassen.

