Das Prinzip Notbremse

Österreich-Lockdown? Ja, nein, vielleicht? Kanzler und Minister haben zuletzt verwirrt. Dabei hätte man wissen müssen: Gehandelt wird nur, wenn es haarig wird. Aber zumindest das muss schneller gehen.

Am Mittwoch twitterte der Gesundheitsminister: „Es braucht eine Notbremsung in allen acht Bundesländern.“ Kurz lag ein Österreich-Lockdown (minus Vorarlberg) in der Luft. Der tags darauf verpuffte. Denn am Donnerstag sagte der Kanzler, man werde den „Weg der Regionalisierung“ fortsetzen: Osten zu, Rest offen. Am Samstag legte er noch ein Lockerungsversprechen ins Osternest.