Spaziergängerin bei Graz mit CO2-Waffe angeschossen

Eine 62-jährige Spaziergängerin ist am Sonntagnachmittag in Feldkirchen bei Graz vermutlich mit einer CO2-Waffe angeschossen und leicht verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 14.15 Uhr mit ihrem Hund auf einer Wiese neben einer Straße unterwegs, als ein Auto an ihr vorbeifuhr. In diesem Moment hörte die Frau drei Schüsse und verspürte einen brennenden Schmerz am rechten Oberschenkel. Ihr Hund jaulte kurz auf.

Die Frau ging selbst zum Arzt und ließ sich behandeln. Ob der Hund getroffen wurde, war vorerst unklar. Bei einer ersten Untersuchung wurden bei ihm keine Verletzungen gefunden. In dem vorbeifahrenden Auto saßen vermutlich zwei Personen. Laut den Angaben der 62-Jährigen handelte es sich bei dem Auto um einen hellen Pkw, der einem VW Golf ähnlich ist. Auf die Tat reagierte die FPÖ Steiermark, sie setzte 5000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.

(APA)