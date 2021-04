"Freedom": Justin Bieber überrascht mit Mini-Gospelalbum

Der US-Popstar veröffentlichte am Ostermontag ohne Vorankündigung ein Mini-Album.

Gerade erst hat er mit dem Album "Justice" Platz 1 der US-Charts erreicht - da spendet Justin Bieber österlichen Gospelsegen. Auf "Freedom", ein am Montag ohne Vorankündigung veröffentlichtes Minialbum, singt der kanadische Popstar vom Teufel als Lügner - und dass Freiheit sich so gut anfühle.

Das Ganze erklingt zum gewohnt eingängig-soften Bieber-Sound, den weltweit Millionen überwiegend junger Fans vergöttern. Mit "All She Wrote", "We're In This Together", "Where You Go I Follow", "Where Do I Fit In" und "Afraid to Say (Wrong Thing)" sind noch fünf weitere Stücke auf der Gospel-EP "Freedom" zu hören, wie Biebers Label Universal in Berlin mitteilte.

(APA/dpa)