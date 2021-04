Demnächst kontrollierte Selbsttests in Teststraßen zulässig

Ziel ist es, die Kapazitäten nochmals zu steigern.

Demnächst werden in den Teststraßen auch - unter Kontrolle durchgeführte - Corona-Selbsttests zulässig sein. Nach dem erfolgreich verlaufenen Pilotversuch dazu wird Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) noch diese Woche die Teststrategie diesbezüglich ändern. Ziel ist es, die Kapazitäten nochmals zu steigern.

Derzeit werden in Österreich im Durchschnitt rund 300.000 Testungen am Tag durchgeführt. In Summe wurde seit Anfang der Pandemie fast 25 Millionen Mal auf Corona getestet - zu einem großen Teil in den laufend ausgebauten Teststraßen der Länder, in den Apotheken und den Betrieben.

(APA)