XO Grill brät seine Burger jetzt (vorläufig) im Dogenhof

Der Grillgeruch verträgt sich nicht mit dem Lokal in der Gumpendorferstraße. XO Burger sucht einen neuen Platz - und macht im sechsten Bezirk mit Sandwiches weiter.

Der XO Grill hat mit seinen Burgern aus dem Fleisch alter Milchkühe seit Jänner zahlreiche Gaumen entzückt: Jetzt ist er Geschichte – zumindest am Standort in der Gumpendorfer Straße. Weil die Geruchsentwicklung beim Burgergrillen zum Problem wurde, hat das Team um Robert Weishuber und Alexander Ehrmann am Samstag dort den letzten Burger gegrillt – und suchen sich eine neue Bleibe. Einstweilen bieten sie ihre Burger im Dogenhof in der Praterstraße an: Das offene Feuer ist dort seit gut einem Jahr ohnehin schon Programm. „Wir sind total dankbar, dass die Kollegen uns Unterschlupf gewähren“, sagt Weishuber.

Aufgegeben wird der Standort des Burgerlokals in der Gumpendorfer Straße freilich nicht: „Wir machen daraus ein echtes Kompetenzzentrum für elaborierte Sandwiches – nur halt ohne Grillen“, sagt Weishuber. Gestartet wird im XO Imbiss mit einem Grilled Kimchi Reuben mit XO Beef-Pastrami und Salt Beef und seinem XO Beef Rendang Focaccia. Das Brot für beide kommt – wie schon die Burger Buns zuvor – von Joseph Brot. Das sei aber nur einmal der Startschuss. Der Imbiss soll eine Entwicklungsstätte für neue Gerichte und immer wechselnde Sandwiches sein. Und „richtig große Köche“ hätten dafür bereits ihr Interesse angemeldet.

