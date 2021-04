Live

Die Regierungsspitze hat am Dienstag mit Experten, Vertretern der Opposition und den Landeshauptleuten darüber beraten, wie es in Österreich weitergeht.

Bund und Länder haben über die weiteren Schritte beraten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Festgehalten wird an regionalen Schritten. Für Mai werde man eine „Öffnungskomission“ einrichten.

Soll der derzeit geltende harte Lockdown im Osten Österreichs verlängert werden? Wird er gar auf die anderen Bundesländer ausgeweitet? Welche Öffnungsschritte kann man angesichts der angespannten Lage auf den Intensivstationen verantworten?

Wie sich im Laufe des Tages bereits abgezeichnet hat, wird der harte Lockdown im Osten Österreichs bis 18. April verlängert. Das bestätigte Bundeskanzler Sebastian Kurz im Anschluss an den Gipfel der Bundesregierung zum weiteren Vorgehen in der Pandemie. Das öffentliche Leben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bleibt somit weiter stark eingeschränkt, wie die Regierungsspitze gemeinsam mit Experten, Vertretern der Opposition und mit Landeshauptleuten entschieden hat.

Um sein Festhalten an den regionalen Maßnahmen zu begründen, verwies Kurz auf das unterschiedliche Infektionsgeschehen in den Ländern: So werden in Wien rund 230 Personen auf Intensivstationen behandelt, in der Steiermark rund 60. Auf der anderen Seite werden in Kärnten nur 13, in Vorarlberg hingegen nur 6 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), der den erkrankten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bei den Gesprächen vertreten hat, wies ebenfalls auf die unterschiedliche Situation in den Spitälern hin. Die Auslastung in den Intensivstationen sei derart unterschiedlich, „dass wir feststellen müssen, dass wir in Wien an der Kante stehen, ähnlich in Burgenland und Niederösterreich, in anderen Bundesländern stellt sich die Situation völlig anders dar."

Vor diesem Hintergrund lobte Bundeskanzler Kurz das „klare Bekenntnis zur Solidarität“, das auch über die Grenzen der Bundesländer deutlich ist. So sollen, wenn notwendig, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten, Intensivpatienten aus Wien, Burgenland und Niederösterreich übernehmen, und: „diese Solidarität und Unterstützung soll weiter ausgebaut werden."

Öffnungen im Mai angekündigt

Ab Mai soll geöffnet werden, zeigt sich der Bundeskanzler wie bereits in einem Video am Osterwochenende zuversichtlich. Die Situation werde laufend gemeinsam mit Fachleuten evaluiert werden, dafür werde man eine „Öffnungskomission“ einrichten. Ab Mai sind die Öffnungen „realistisch“, meint auch Vizekanzler Kogler, allerdings bedürfte es in einigen Bereichen einer längeren Vorlauf- und Planungszeit.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) spricht von einer „solidarischen Entscheidung", die gemeinsam mit den Länderchefs von Burgenland und Niederösterreich getroffen wurde. Nämlich, den Lockdown „mindestens bis 18. April zu verlängern“ - wenn nötig, auch länger. Dies hänge von den Infektionszahlen und von der Situation auf den Intensivstationen ab. Die Gesundheit der Bevölkerung sei „das wichtigste“.

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, die Presse-Konferenz läuft noch +++

