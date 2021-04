Elfie Semotan: Spielraum für das Sehen

Ein gutes Foto zu machen ist für Elfi Semotan eine Minimalanforderung. Ein Gespräch über den Grenzgang zwischen Mode, Werbung und Kunst.

Vor ihrer Linse tummelten sich Supermodels wie Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cordula Reyer. Mit ihren Fotografien war sie Fixstarterin in internationalen Modemagazinen von „Vogue“ über „Elle“, „Esquire“, „Harper’s Bazaar“ bis zum „New Yorker“. Ihre Plakate für Palmers und Römerquelle versetzten in den 1970er- und 1980er-Jahren die heimische Werbebranche in Unruhe. Dass Elfie Semotan, der man ihren bevorstehenden Achtzigsten nicht ansehen will, in ihrem Schaffen immer auch künstlerisch vorging, zeigt nun eine Retrospektive im Kunst Haus Wien. Das „Schaufenster“ besuchte sie vorab in ihrer Wiener Wohnung.

Die Trennung zwischen Kunst und Modefotografie lassen Sie nicht gern gelten. Warum eigentlich?

Ich habe es immer abgelehnt, mich auf die eine oder andere Seite zu begeben, und versucht, die Modefotografie in ihrem Bedürfnis nach Glamour, Vollkommenheit usw. nicht weiterzuführen, sondern sie aus diesem Milieu zu entfernen. Man braucht diese Kategorien nicht. Eine Trennung war in den Anfängen wichtig, als die Fotografen noch sehr bekämpft wurden. Als sie schließlich doch ihre eigene Sprache gefunden haben, waren Deutlichkeit und Schärfe plötzlich verpönt und galten als unkünstlerisch. Das stört mich auch an der Digitalfotografie, dass durch Perfektion oft jeglicher Freiraum für die Vorstellung genommen wird. Es ist wichtig, dass es im Sehen ein bisschen Spielraum gibt.

Oft überlagert fotografische Technik auch ein Defizit an künstlerischem Zugang.

Absolutely! Aber das gilt nicht. Ich bin ja des Öfteren Jurorin und finde es schon toll, dass viele Leute auf Dinge und Motive aus dem Alltag eingestiegen sind. Das ist oft spannender als die perfekte Umsetzung von Bildern, die wir eh schon kennen.

Denkerinnenpose in der Manier der amerikanischen Paradeintellektuellen Susan Sontag (2018/2021). Courtesy Studio Semotan (Elfie Semotan)

Spätestens Ihre Personale 2013 in der Kunsthalle Krems hat das Augenmerk auf den künstlerischen Aspekt Ihrer Arbeiten gelenkt. Das spiegelt eine Befreiung, die wohl auch damit einhergeht, dass Sie nicht mehr von Shooting zu Shooting hetzen müssen. Nehmen Sie überhaupt noch Aufträge an?

Ich habe nicht ganz aufgehört. Aber ich fotografiere nur noch, wenn ich weiß, dass ich frei arbeiten kann, wie zum Beispiel bei den Kampagnen für das Pelzhaus Lischka. Werbung interessiert mich hingegen gar nicht mehr. Während wir früher noch alles gemeinsam durchbesprochen haben und es uns wichtig war, ein sehr gutes Foto zu machen, das auch künstlerisch standhielt, geht es heute nur noch um eine perfekte Anleitung zum Kauf.



Spiegelt der Wunsch, frei arbeiten zu können, Ihre Abneigung gegen die strikte Aufspaltung der Bereiche?

Es gibt natürlich in der Kunst ebenso wie in der Werbung streng definierte Positionen. Mit meiner Interpretation von Mode oder Produkten war ich hingegen immer allein. So habe ich auch mit Nichtmodels gearbeitet, die einen ganz anderen Hintergrund hatten, und dieser Vergleich macht für mich ein Foto erst interessant.



Sind Sie missionarisch?

Ich wollte natürlich schon, dass die Werbung intelligenter ist und sich im Ausdruck nicht abgedroschener Formen bedient. Es war ja nicht einzusehen, warum man das nicht machen sollte.



Woher kommt Ihre Affinität zur Kunst?

Die hatte ich schon sehr früh, soweit das am Land, wo ich aufgewachsen war, möglich war. Ich war visuell begabt und hatte klare Vorlieben und Abneigungen. Später, mit 15, 16, als ich bereits in Wien war, stellte ich fest, dass ich gesellschaftliche Regeln nicht schätze und mich im künstlerischen Milieu am wohlsten fühle.



Haben Sie sich in diesem Umfeld auch bewegt?

Teilweise. Ich ging natürlich, sobald das möglich war, ins Hawelka. Aber ich musste mich zugleich auch erst einleben. Die Stadt war ja damals, 1951, dunkelgrau. Das Tollste war noch der Piaristenkeller.

„Mode fotografiere ich nur noch, wenn ich weiß, dass ich frei arbeiten kann.“



Wie hat die Kunst in Ihrem Leben Platz genommen?

Das erste Bild, das mich total faszinierte, war eine schwarze Übermalung von Arnulf Rainer. Es zeigte eine Einstellung, die ich nicht kannte und mich überraschte. Außerdem ging ich sehr gern ins Museum. Als Teenager habe ich aber auch nach einem Umfeld gesucht, in dem ich glaubte, leben zu können und etwas sagen zu können. Das war nicht unkompliziert für mich, ich war ständig auf der Suche. Wo geht das, was ich kann? Wie erwerbe ich die Fähigkeit, mit der Gesellschaft und anderen umzugehen, ohne mich zu sehr Regeln zu unterwerfen, die mir nicht unbedingt gefallen?



Als Sie 1961 als Fotomodell nach Paris gingen, waren Sie gerade einmal 20. Wie sehr haben Sie diese zehn Jahre geprägt?

Mein Umfeld war vor allem die Modeszene. Ich hatte zu tun, mich zu behaupten und nicht zu allem ja zu sagen. Durch meinen damaligen Lebensgefährten John Cook bin ich gegen Ende der Pariser Zeit zur Modefotografie gekommen. Er hatte einen unkonventionellen Zugang und legte das Augenmerk vor allem auf die Menschen, was mir sehr entsprach. Es war wichtig für mich zu sehen, dass das möglich ist. Paris war vor allem Arbeit. Ich wollte alles so lernen und verstehen, dass ich es wirklich beherrschte und nicht nur auf den Knopf drückte.



Wann begannen Sie, frei zu fotografieren?

Nach der Rückkehr aus Frankreich. Es war für mich hier viel leichter, das Ganze vielfältig weiterzuführen, weil ich mich besser auskannte und besser kommunizieren konnte.



In Wien lernten Sie 1973 auch Ihren ersten Mann, den Künstler Kurt Kocherscheidt, kennen. Wie inspirierend war er für Sie?

Er hat mich in meiner Denkungsweise bestärkt und inspiriert. Mir gefiel, wie Kurt seine Bilder malte. Zugleich stellte ich fest, dass man das in keiner Weise übertragen oder übernehmen kann. Mir gefiel auch, wie die Trümmer, die er malte, keine Bodenhaftung haben. Diese Art zu komponieren hat mich inspiriert – aber nicht nur er, auch andere Kunst, die ich gesehen habe.



Wie sehr hat sich der freie Anteil Ihrer Arbeit verfestigt?

Er hat immer mehr Raum eingenommen. Das war auch wichtig, um zu argumentieren, wie ich etwas mache oder was ich mache. Zu einer gewissen Zeit war es in der Werbe- und Modefotografie auch möglich, dass irgendetwas genommen und als Werbung verwendet wurde. Helmut Lang hat das gemacht, auch die japanischen Designer teilweise. Sie nahmen stellvertretend Dinge, mit denen sie sich identifizierten, und das war ausreichend. Das war auch der Moment, wo die Kunst in die Werbung gekommen ist und es nicht mehr notwendig war, etwas genau abzubilden.



Mitte der 1970er zeigte das Innsbrucker Taxispalais erstmals Ihre Landschaftsfotografien. War diese Ausstellung ein Signal, die künstlerische Arbeit weiterzuverfolgen?

Nein, denn diese Arbeit habe ich neben der Mode und Werbung immer verfolgt. Das war meine Möglichkeit, weiterzugehen. Außerdem hatten wir ein Kind und mussten ja auch von etwas leben. Und das Geld habe hauptsächlich ich verdient.





Wegwerffoto als Basis eines Buchs nach einer Idee von Martin Kippenberger. Courtesy Studio Semotan (Elfie Semotan)

Worin besteht für Sie der wesentliche Unterschied zwischen Malerei und Fotografie?

In der Fotografie geht es darum, den richtigen Moment zu erwischen. Ich habe die Maler immer darum beneidet, dass sie diesen Moment nicht abwarten müssen. Sie malen ihn einfach. Das ist fantastisch! Diese Möglichkeit haben sie der Fotografie voraus.



Worum geht es in den Arbeiten mit dem Titel „Inspired by“?

Bei Aufträgen geht es ja immer darum, ein Thema wie Schmuck oder Kleider zu interpretieren. Ich überlegte: Wie kann ich mit der Fotografie etwas anderes als nur Schönheit und Glamour darstellen? Wie weit kann ich die Mode vernachlässigen und die Menschen darstellen? So habe ich Sujets nach Vorbildern aus der Kunstgeschichte gestaltet



Spiegelt dieses Prozedere auch eine gesellschaftliche Veränderung?

Ja, indem man sich von dem Milieu der Personen entfernt, die sich Mode im Übermaß leisten können. Heute ist Mode nicht mehr nur etwas für Reiche. Es gibt viele Mädchen, Frauen, Männer, die kein Geld haben, aber das Bedürfnis und die Begabung besitzen, Mode im besten Sinne darzustellen und auf ihre Art zu interpretieren.



Was hat es mit den „Wegwerffotos“ auf sich? Das sind ziemliche Antikunstwerke.

Das war eine Idee von Martin Kippenberger (Anm.: Elfie Semotans zweiter Ehemann). Er sagte: „Wir müssen zusammen ein Buch machen.“ Ich: „Ja, toll! Das machen wir!“ Dann sind wir beide in Nachdenken versunken. „Wie machen wir das jetzt?“ Martin schlug vor: „Wir nehmen nur Fotos, die du eigentlich wegwerfen würdest.“ Also Fotos, die man dazwischen macht, zum Beispiel um zu fokussieren. Darunter gibt es viele Fotos, die nichts darstellen, aber von wahnsinnig schöner Qualität sind. Eines Tages werde ich mich weiter damit beschäftigen und dieses Buch machen.