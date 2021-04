Corona und die europäische Krankheit

Auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz läuft in puncto Corona-Management nicht alles so idyllisch ab, wie diese Aufnahme der schweizer Alpen vermuten lässt. Woran liegt das?

Wieso haben wir nicht auch Topmanager in der Impf-Organisation?

Der Ärger darüber, wie hierzulande die Covid-Krise verbockt wird, nimmt dramatisch zu. Aber es gibt einen, wenn auch schwachen, Trost: Wir sind nicht allein! Die Deutschen etwa patzen in Sachen Covid-Impfung noch mehr. Von den Schweizern, die sich gern als Klassenprimus sehen, gar nicht zu reden: Sie haben noch nicht einmal eine Selbsttest-Strategie auf die Reihe gebracht. Und hinken in Sachen Impfung genauso nach wie die EU-Nachbarn, obwohl sie selbst eine Pharmaindustrie von Weltruf besitzen.



Was läuft da so schrecklich schief? Was haben die Covid-Versagerländer gemein und was unterscheidet sie von den Impfweltmeistern Israel, Großbritannien und USA?