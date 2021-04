Warum Moskau Militär im Grenzgebiet aufmarschieren lässt

Ukrainischer Soldat nahe der Stadt Awdiiwka: Auch die Zwischenfälle an der Front nehmen seit einiger Zeit zu.

Mit dem Truppenaufgebot setzt der Kreml Kiew unter Druck und fordert auch den neuen US-Präsidenten Joe Biden heraus. Erstmals seit der Einigung auf das Minsker Abkommen 2015 scheint erneut eine größere militärische Eskalation in der Ukraine möglich. Warum gerade jetzt?

Moskau/Kiew. Seit mehreren Tagen dringen beunruhigende Nachrichten aus dem flachen Grenzland zwischen der Ukraine und Russland: Moskau konzentriert Militäreinheiten entlang der Grenze und auf der Krim. Auch in sozialen Medien sind zahlreiche Clips aufgetaucht, die die Truppenbewegungen dokumentieren sollen. So vorsichtig man bei diesen Veröffentlichungen sein muss: Datenexperten ist in mehreren Fällen die regionale Zuordnung gelungen.