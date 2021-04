(c) imago images/Westend61

Nach den „Nasenbohrertests“ in Schulen sollen nun in Kindergärten „Lollipoptests“ auf Covid starten. Der Name klingt sehr nach Vintage.

Zu den harmloseren Begleiterscheinungen der Covid-Pandemie zählt, dass sie das Vokabular erweitert – und zu Sprachgrübeleien reizt: Wer hätte vor Corona (was wir bitte weiterhin nicht mit v. C. abkürzen) über die gemeinsame Etymologie von Lockdown und Lockerung nachgedacht? Und wer hätte gedacht, dass der Lollipop je wieder in aller Munde sein würde?