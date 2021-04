Die überarbeiteten Totengräber von Sarajewo

Menschen in Sarajewo protestieren gegen das Missmanagement der Behörden bei der Beschaffung von Impfstoffen.

In Bosnien und Herzegowina steigt die Zahl der Covid-Todesopfer massiv an. Die Lage sei außer Kontrolle geraten, warnt etwa der Epidemiologe Jasenko Karamehić. Es fehlt vor allem an Impfstoff.

Geduldig warten Dutzende Menschen vor dem kommunalen Bestattungsunternehmen Pokop in Bosniens Hauptstadt Sarajewo auf einen Termin zur Bestattung ihrer Angehörigen. Über einen „ungeheuren Druck“ auf seine übermüdeten Mitarbeiter klagt gegenüber bosnischen Medien seit Tagen Pokop-Direktor Goran Cerić: „Der Gesundheitssektor ist am Ende seiner Kräfte, und das bekommen auch wir zu spüren: Unsere Leute arbeiten 24 Stunden am Tag.“ Die Warteschlangen vor den Friedhöfen würden immer länger, berichtet das Webportal der Zeitung „Dnevni Avaz“: „Die Totengräber kommen mit der Bestattung der Verstorbenen kaum mehr nach.“