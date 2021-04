Das Ringen um das Atomabkommen mit dem Iran an der Wiener Ringstraße

In mehreren Luxushotels Wiens laufen Verhandlungen, um den Nukleardeal wiederzubeleben. Es könnte mehrere Tage dauern. Amerikaner und Iraner werden voneinander ferngehalten.

Die Coronakrise hat die Hotels an der Wiener Ringstraße leer gefegt. Am Montag ist erstmals seit Langem wieder Leben in die Luxusherbergen gekommen. Die Diplomaten, die aus dem Iran, den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland in die Habsburg-Kulisse gereist sind, um das Atomabkommen wiederzubeleben, verhandeln gleich in mehreren Fünf-Sterne-Absteigen am Ring. Platz gibt es ja derzeit genug.



Notwendig ist die komplizierte Choreografie, weil die Iraner nicht mit den Amerikanern verhandeln wollen. Und so haben die österreichischen Gastgeber eine Art Pendeldiplomatie organisiert. Die erste Gesprächsrunde ging im Ballsaal des Grand Hotels über die Bühne.