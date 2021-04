Kinder zuerst? Nur ein Gedankenspiel

Der Staat hätte in der Krise auch anders agieren und das geistige Wohl der Kinder an die erste Stelle setzen können.

Ausgerechnet in diesem Jahr sind die Osterferien sogar schon am Dienstag nach dem Ostermontag zu Ende gewesen (und nicht wie jahrzehntelang am Mittwoch, Grund dafür ist die neue Herbstferienregelung). Und Österreichs Schülerinnen und Schüler sind zurück in ihre Klassen gekehrt. Nur: Im Osten des Landes sollten sie das aufgrund der Pandemie nicht tun. Oder nur im äußersten Notfall, wenn die Eltern eben so unmenschlich sind, dass diese sie nicht zu Hause betreuen wollen (von können ist da selten die Rede).