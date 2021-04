Anmeldung für Wiener "Summer City Camps" gestartet

Die Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche wird vom 5. Juli bis 3. September angeboten. Sie findet heuer an 31 Standorten statt.

In Wien hat mit Mittwoch (7.4.) die Anmeldung für die diesjährigen "Summer City Camps“ begonnen. Die Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche wird vom 5. Juli bis 3. September angeboten. Sie findet heuer an 31 Standorten statt. Das Angebot, so betonte Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS), sei gerade angesichts der Verlängerung des Lockdowns und des Distance Learnings wichtig.

"Für uns alle ist die derzeitige Situation sehr belastend, aber insbesondere Kinder und Jugendliche leiden unter der Corona-Pandemie. Wenig bis keine Kontakte zu Freundinnen und Freunden, nur eingeschränkte Möglichkeiten für Sport und Bewegung, auch das Distance Learning zehrt schön langsam an den Nerven. Umso wichtiger ist es, dass wir als Stadt einen positiven Ausblick für die Sommermonate geben - sowohl für Kinder als auch für Eltern", sagte er.

Mehr als nur Betreuung

Die Sommercamps seien mehr als nur ein Betreuungsangebot, zeigte sich der Stadtrat überzeugt. Sie würden nämlich auch sportliche Aktivitäten wie Schwimmkurse anbieten, die in den vergangenen Monaten nicht stattfinden konnten. Ein spezieller Fokus liegt heuer auch auf der gezielten Lernförderung in Deutsch, Mathematik und Englisch.

Das Angebot gilt für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche, die in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden. Die Kosten für das Kinderprogramm betragen pro Kind und Woche 50 Euro inklusive Mittagessen. Für das zweite und dritte Geschwisterkind werden jeweils 25 Euro verlangt, ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis.

