Wladimir Putins Sputnik-Show: Wegen großen Erfolgs abgesagt

Es ist davon auszugehen, dass Sputnik V in seiner idealen Version ein effektiver und gut verträglicher Impfstoff gegen Corona ist. Aber was wird in der Praxis geliefert?

In der Theorie mag der russische Impfstoff gut wirken und verträglich sein – doch was in der Praxis nach Europa geliefert wird, steht in den Sternen.

In einer idealen Welt könnten wir uns die nun folgenden Zeilen sparen. Dort wäre nämlich die Frage, mit welchen Mitteln sich eine Pandemie am effektivsten bekämpfen lässt, eine rein wissenschaftliche und somit klar zu beantworten. Die Verantwortlichen würden aus dem Portfolio der zur Verfügung stehenden Vakzine jene wählen, die am besten wirken, die wenigsten Nebenwirkungen aufweisen und am schnellsten verabreicht werden können – sine ira et studio und im Vertrauen darauf, dass die Lieferanten der Impfstoffe nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, alle Standards einhalten und auch sonst nichts im Schilde führen.