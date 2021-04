Covid-19 senkt die Lebenserwartung in Europa

Drucken



In Spanien etwa sank die Lebenserwartung von 2019 auf 2020 um nicht weniger als 1,6 Jahre.

Bisher starben EU-weit knapp 630.000 Menschen mit dem Virus im Körper. Erstmals sinkt die Lebenserwartung in vielen Ländern, darunter auch Österreich. Die volkswirtschaftlichen Folgen sind schwer abzuschätzen, könnten aber bisherige Prognosen konterkarieren.

Die steigende Lebenserwartung war lang ein Beleg für Europas Wohlstand. Allein in Österreich erhöhte sie sich von 68,5 Jahren (1960) auf rund 82 Jahre (2020). Schon spekulierte etwa das Max-Planck-Institut in Deutschland damit, dass die Generation 2000 in Mitteleuropa ein Durchschnittsalter von 100 Jahren erreichen könnte. Doch seit wenigen Jahren stagniert europaweit die Lebenserwartung, und mit Covid-19 ist sie nun erstmals in vielen Ländern gesunken.