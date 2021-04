EMA sieht bei AstraZeneca Zusammenhang mit Blutgerinnseln

Die Europäische Arzneimittelbehörde beurteilt das Nutzen-Risiko-Verhältnis dennoch positiv.

Die Erkenntnis könnte die Impfpläne einiger EU-Länder noch einmal gehörig durcheinander wirbeln: Am Mittwoch hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA offiziell eine „mögliche“ Kausalität zwischen der Gabe des AstraZeneca-Vakzins und den bei einigen wenigen Geimpften auftretenden Blutgerinnseln festgestellt. Die Thrombosen traten vor allem bei Frauen unter 60 Jahren binnen zwei Wochen nach der Impfung auf. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis bleibe aber positiv, betonte die Behörde in einer Stellungnahme am Nachmittag. Schon bisher hatte die EMA den Impfstoff des britisch/schwedischen Konzerns für alle Altersgruppen als unbedenklich eingestuft. Blutgerinnsel sollen nun in die Liste der möglichen Nebenwirkungen aufgenommen werden.

Am Abend beraten die EU-Gesundheitsminister in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen mit dem Vakzin. Mehrere Länder, darunter Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Kanada, haben den Einsatz von AstraZeneca ohnehin bereits eingeschränkt. Er wird dort nur noch an Personen über 60 Jahren verimpft. Andere Länder wie Dänemark setzten die Verwendung vorsichtshalber vollständig aus. In Österreich hatte das Nationale Impfgremium vergangene Woche die Weiterführung des Impfprogramms mit AstraZeneca empfohlen.

Nach der EMA-Entscheidung sollen am Donnerstag nun Beratungen des Gesundheitsministeriums mit den Gesundheitsreferenten der Bundesländer zur weiteren Vorgehensweise mit dem Impfstoff stattfinden. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) hat sich bisher für Impfungen mit AstraZeneca ausgesprochen. Ein hochrangiger Vertreter der EMA hatte bereits am Dienstag eine Verbindung zwischen der Corona-Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin und dem Auftreten von Blutgerinnseln bei manchen Geimpften gezogen. Es sei „klar“, dass es einen „Zusammenhang“ gibt, sagte der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, in einem Zeitungsinterview.

Australien kritisiert Exportkontrollen

Während in Europa also die Skepsis vor einer Immunisierung mit AstraZeneca weiter wächst, wartet Australien sehnsüchtig auf das Vakzin. Premier Scott Morrison machte Impfstoff-Exportbeschränkungen der EU für die stockende Corona-Impfkampagne in seinem Land verantwortlich. Wegen Impfstoffknappheit und der von der EU-Kommission beschlossenen „strengen Exportkontrollen“ habe Australien nur 700.000 der vereinbarten 3,8 Millionen AstraZeneca-Impfdosen erhalten, sagte er am gestrigen Mittwoch. Die EU hatte wegen mehrfach aufgetretener Lieferverzögerungen des Herstellers die EU-Exportregeln deutlich verschärft. Damit sind nun Ausfuhrverbote möglich, wenn ein Zielland selbst Impfstoff produziert, aber nicht exportiert, oder wenn dessen Bevölkerung bereits weitgehend geimpft ist. Italien hatte vergangenen Monat eine Lieferung von 250.000 Impfstoff-Dosen von AstraZeneca nach Australien gestoppt.

Nun liegt die australische Regierung bei der Impfkampagne weit hinter ihrem Zeitplan zurück. Ursprünglich sollten bis Ende März vier Millionen Dosen verimpft sein, tatsächlich wurden jedoch nur rund 920.000 Dosen verabreicht. Die Behörden setzen auf importierte, als auch auf örtlich hergestellte AstraZeneca-Impfdosen.[RCX07]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2021)