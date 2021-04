Serebrennikow: Parsifal ist Bandenführer im Gefängnis

Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow hat nach eineinhalb Jahren Hausarrest den globalen Lockdown erlebt. Jetzt macht er an der Staatsoper aus der Gralsburg eine Haftanstalt: Ein Gespräch.

Die Qualität einer Zivilisation zeige sich, wenn man ihre Gefängnisse betrete, sagte einst Fjodor Dostojewski. Die Qualität der neuen „Parsifal“-Produktion an der Wiener Staatsoper wird sich vielleicht auch an der Beschaffenheit eines Gefängnisses zeigen. Denn ein solches ist in der Inszenierung die Burg Monsalvat, in der der Heilige Gral aufbewahrt wird.