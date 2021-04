Sind Finanzskandale unabwendbar?

Ganz verhindern lassen sich Betrügereien nicht – Prüfmechanismen können jedoch effizienter werden, sagt ein Experte. Viel Potenzial sieht er bei der internen Revision.

Wien. Ob Wirecard, Commerzialbank Mattersburg oder – vor mehr als 20 Jahren – der Kreditskandal bei der Bank Burgenland: Wird ein solches Desaster publik, stellt sich jedesmal die Frage nach der Kontrolle. Genauer nach deren Versagen. Interne Revision, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer, staatliche Kontrollinstanzen: Kann es sein, dass so viele Aufsichts- und Prüforgane nicht genau genug hingeschaut haben? Oder wurden tatsächlich alle jahrelang hinters Licht geführt? Und wenn das so ist: Stellt das dann womöglich die Funktionsfähigkeit der Kontrollmechanismen an sich infrage?