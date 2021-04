Credit-Suisse-Chef muss Wogen in den eigenen Reihen glätten

Credit Suisse Chef Thomas Gottstein ist nach dem drohenden Milliardenverlust durch den Kollaps eines Hedgefonds mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Und muss sich nun auch in den eigenen Reihen kritischen Fragen stellen.

Zum zweiten Mal in etwas mehr als einer Woche musste sich Thomas Gottstein kritischen Fragen stellen, diesmal von seinen eigenen Bankern.

Der Chef der Credit Suisse Group AG, der nach dem Kollaps des Hedgefonds Archegos Capital mit den Aufräumarbeiten befasst ist, hatte am Dienstagabend Dutzende Managing Directors zu einer Telefonkonferenz eingeladen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, wurde Gottstein dabei zum Risikoprofil der Bank ausgefragt und dazu, warum sie bei dem Debakel so viel mehr als ihre Konkurrenten verloren hat. Detaillierte Antworten konnte Gottstein noch nicht geben. Stattdessen verwies er auf den Amtsantritt des neuen Verwaltungsratschefs Antonio Horta-Osorio im Monatsverlauf. Sein Start biete der Schweizer Bank die Chance zur Strategie-Überprüfung, meinte Gottstein. Die Credit Suisse wollte sich zu der Telefonkonferenz nicht äußern.



Aktie nach drohendem Milliardenverlust abgestürzt

Angesichts drohender Verluste von bis zu 4,7 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) sehen sich Starhändler, Dealmaker und Privatbankern mit einem Doppelschlag konfrontiert. Die Aktien, die sie gerade erst als Bonus für das letzte Jahr erhalten haben, sind bereits um etwa 20 Prozent gefallen. Zudem wurden die Gewinne eines hervorragenden ersten Quartals durch die massive Archegos-Belastung zunichte gemacht. Dies bedeutet, dass die Prämien für das Jahr 2021 möglicherweise schmaler ausfallen werden.

Kontrollgremium drängt auf Strategieüberprüfung

Es sind nicht nur die Mitarbeiter, die Gottstein unter Druck setzen. Es war offenbar sein Verwaltungsrat und nicht Gottstein selbst, der die Entscheidung traf, Risikochefin Lara Warner und Investmentbankchef Brian Chin zu ersetzen, sagte eine andere mit der Situation vertraute Person. Das oberste Kontrollgremium der Bank drängt auf eine breitere Strategieüberprüfung, die über die Sparten hinausgeht, die jetzt in Schwierigkeiten geraten sind. Gottstein und das Topmanagement der Bank riskieren bereits die Kunden gegen sich aufzubringen, die vom Greensill-Skandal betroffen sind. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, scheint die Bank die Verluste von Fonds, die mit der Firma des ehemaligen Milliardärs Lex Greensill betrieben wurden, den Kunden aufbürden zu wollen, eine Kehrtwende nach früheren Versprechungen, für den Schaden einzustehen.

Über der langjährigen „One Bank”-Strategie, Produkte aus der Investmentbank, dem Wealth Management und dem Asset Management an dieselbe Kundengruppe zu verkaufen, hängen inzwischen große Fragezeichen. Offen bleibt zudem die Zukunft der Vermögensverwaltung, deren Trennung vom Rest der Bank Gottstein vorgeschlagen hat.

„Bei der Credit Suisse ist ein radikaler Wandel dringend nötig”, schrieb Kepler-Cheuvreux-Analyst Nicolas Payen in einer Notiz an Kunden und fügte hinzu, dass die Bank ihr Risikorahmenwerk und ihre Strategie ändern müsse. „Das Schlimmste für die Credit Suisse wäre aus unserer Sicht jetzt der Status quo mit nur kosmetischen Änderungen.”