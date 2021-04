Der Biden-Effekt: Risse im Bündnis zwischen Israel und den USA

Israels Regierung gefällt gar nicht, dass der US-Präsident den Atomdeal mit dem Iran und Finanzhilfen für Palästinenser reaktivieren will.

Nicht lange ist es her, da lächelten Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der damalige US-Präsident Donald Trump von Hochhäusern und Fußgängerbrücken in ganz Israel. „Netanjahu. Eine andere Liga“, stand in hebräischen Lettern auf den Plakaten. Nie habe Israel einen besseren Freund gehabt als Trump, schwärmte Netanjahu 2019. Medien spotteten über die „Bromance“, die brüderliche Romanze zwischen den beiden. Es waren andere Zeiten. Netanjahu dürfte sich nach ihnen zurücksehnen.